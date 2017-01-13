Ирак намерен сократить добычу нефти до конца января

Багдад, 13 января. Министр нефти Ирака заявил, что страна сократит добычу нефти в объемах, предусмотренных соглашением стран ОПЕК до конца текущего месяца.

Сокращению также подвергнется добыча «черного золота» в курдском регионе, об этом сейчас ведутся переговоры с представителями Курдистана. Основное сокращение объемов добычи будет выполнено за счет месторождений, принадлежащих государству, однако на территории Ирака работают и иностранные нефтяники, с ними также ведутся переговоры. В данный момент Ирак сократил экспорт нефти до 170 тысяч баррелей в сутки и намерен его уменьшить еще на 40 тысяч в ближайшую неделю.

Соглашение стран ОПЕК предусматривает сокращение добычи нефти для стабилизации ситуации на мировом рынке.