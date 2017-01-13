Томский физрук, едва не заморозивший детей в лесу, постоянно вызывал гнев родителей

Томск, 13 января. На учителя физкультуры, заблудившегося в лесу с детьми, неоднократно жаловались родители. Как стало известно ФАН, в последний раз одна из мам возмущалась, что дети были слишком легко одеты на занятиях, которые проводились на улице осенью.

Ранее стало известно, что группа школьников во главе с учителем физкультуры заблудилась в лесу неподалеку от поселка Кисловка Томской области. По словам источника, близкого к следствию, Александр К. работает в школе почти 20 лет и ежегодно водит детей на лыжах по этому маршруту. Десять учеников младших классов и учитель вышли из школы в 9.00 утра и только в 17.20 спасатели вывели их из леса.

Все дети были госпитализированы и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Следственный комитет Томской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



