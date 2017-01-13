Журналистов Первого канала, погибших при крушении Ту-154, похоронят 16 января

Москва, 13 января. Похороны трех журналистов Первого канала, погибших при крушении борта Ту-154 Минобороны России, пройдут 16 января.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, по предварительным данным, траурная церемония прощания назначена на понедельник. При этом он не сообщил, где похоронят погибших представителей СМИ.

Как пишут «РИА Новости», в пятницу министерство обороны России начало передачу идентифицированных останков Дмитрия Рункова, Вадима Денисова и Александра Сойдова их родственникам.

Ранее стали известны дата и место похорон доктора Лизы. Елизавету Глинку, известную как доктор Лиза, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.