Донбасс: ВСУ выпустили свыше 200 снарядов по территории ДНР

Донецк, 13 января. Киевские силовики с вечера четверга выпустили 207 танковых, артиллерийских снарядов и мин по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Горловки и южным селам Донецкой народной республики, сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

По данным источника, обстрел начался в 18.00 и продолжался до двух часов ночи. Под огнем ВСУ оказались поселки Трудовские, Александровка на западе Донецка, Крутая Балка и территория промзоны вблизи Ясиноватой, Зайцево под Горловкой, село Спартак Ясиноватского района, Саханка, Коминтерново Новоазовского района, окрестности «Вольво-Центра» к северу от столицы ДНР.

ВСУ выпустили в общей сложности 207 танковых снарядов, артиллерийских калибрами 122, 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм, сообщает Донецкое агентство новостей. Кроме прочего, украинские войска выпустили несколько десятков снарядов из вооружения БМП и гранатометов.

По словам и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько, в ходе ночного обстрела в поселке Зайцево сгорел жилой частный дом. На данный момент информация о пострадавших не поступла.

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