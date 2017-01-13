Боевики ИГ взорвали все переправы через Тигр в Мосуле

Мосул, 13 января. Боевики ИГ взорвали все переправы через реку Тигр в центре Мосула, передает телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на командование Вооруженных сил Ирака.

Террористы ИГИЛ (организация «Исламское государство» запрещена в России) взорвали переправы через Тигр в иракском Мосуле, сообщают в пресс-службе иракской армии. По данным телеканала Sky News Arabia, спецотряды ВС Ирака вместе с отрядами полиции контролируют один из пяти мостов, который соединяет оба берега Тигра, протекающего в Мосуле. Правительственные войска потеснили боевиков ИГ и вышли к левому берегу реки 8 января. Напомним, что в операции по зачистке от боевиков ИГИЛ, начавшейся 17 октября, принимают участие силы коалиции, курдские бойцы, армия Ирака.