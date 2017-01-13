Сирия: каким будет ответ Дамаска на агрессию израильских ВВС

Сирия предупредила Израиль о возможных ответных действиях в связи с ударом израильских ВВС по авиабазе «Эль-Мезза» в Дамаске. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Командование сирийской армией обвинило Израиль в ракетном обстреле крупной военной авиабазы, расположенной к западу от Дамаска, сообщает Лента.ру со ссылкой на западные СМИ. В результате авианалета был уничтожен склад с боеприпасами. По данным представителей сирийских правительственных войск, в момент атаки на складе были военнослужащие САА. Уточняется, что на данный момент информации о жертвах не поступало. К месту взрыва были направлены машины скорой помощи. Командование также добавило, что ракеты были выпущены из района озера Тибериас на севере Израиля.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, Дамаск не мог не отреагировать на подобные действия со стороны Израиля. Однако собеседник ФАН сомневается в том, что Сирия в нынешней ситуации будет растрачивать силы, брошенные на борьбу с ИГ («Исламское государство», ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.) и другими группировками боевиков.

«Что касается ответа, то не убежден, что Дамаск в одностороннем порядке будет отвечать Израилю, — говорит Егорченков. — Но в рамках ближневосточной политической культуры Дамаск не мог промолчать на подобные действия. Конечно, никому из «спонсоров» мирного процесса, который сейчас начинается в Сирии, новое обострение не нужно».

Специалист по Ближнему Востоку напомнил, что подобные налеты со стороны Израиля повторяются с завидной регулярностью.

«Как правило, израильская авиация наносит удары по сирийской территории, не входя в пространство САР: либо со своей территории, либо с территории Ливана. Нужно понимать, что Ближний Восток — достаточно маленькая «деревня», и там незначительные расстояния между странами или населенными пунктами, особенно для современных средств ведения войны. Израиль аргументирует свои действия тем, что получает по линии спецслужб информацию о том, что именно с этих объектов ведутся поставки вооружения антиизраильским силам, например, палестинцам. Это давно известная израильская позиция — они уничтожают подобные враждебные силы вне зависимости от их местонахождения. Более того, по линии Израиля было выражено мнение, что Сирия должна серьезнее относиться к выбору союзников, — подчеркивает эксперт. — С другой стороны, не нужно сбрасывать со счетов факт, что у Израиля есть свои интересы в рамках сирийской кампании. Разумеется, эти интересы не предаются серьезной огласке потому, что Израиль выбрал позицию молчаливого нейтралитета. Разумеется, Израиль заявляет о том, что страна борется с терроризмом, но израильтяне не поддерживают сирийское правительство, и отставка Башара Асада будет только на руку Израилю, который ведет хорошую многоходовую политическую игру».

Когда дело касается внешней политики, вооруженных конфликтов, госпереворотов и терактов, по линиям МИД мировых держав обязательно следуют заявления, осуждающие или поддерживающие те или иные действия, в зависимости от позиции государства, и Россия здесь не исключение. Дмитрий Егорченков считает, что Россия займет единственную правильную позицию: не вмешиваться в местную разборку между двумя государствами.

«Оба государства — хорошие партнеры и союзники Москвы в регионе. Возможно, будет какое-то заявление о том, что всем сторонам следует занять более выдержанную и взвешенную позицию, особенно в вопросе применения силы в отношении друг друга. Жесткая реакция со стороны Москвы была бы нецелесообразна. Наше дело помочь наладить ситуацию в Сирии», — резюмирует эксперт.