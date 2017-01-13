Мужчина, который чуть не истек кровью в приемной больницы Петербурга, прооперирован

Санкт-Петербург, 13 января. Мужчина с ножевым ранением, которого врачи Мариинской больницы Петербурга долгое время держали в приемной, был прооперирован. Нож повредил почку и кишечник, поэтому потребовалась лапартомия — разрез брюшной стенки для получения доступа к внутренним органам.

ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу инициировало доследственную проверку по факту неоказания врачом медицинской помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишут «Народные новости».

Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, как врачи Мариинской больницы отказываются срочно принять истекающего кровью пациента, лежащего на полу в приемной. Друзья раненого попытались оспорить решения врача, и тогда сотрудники больницы вызвали полицию, чтобы убрать «назойливых» посетителей.

В то же время, представители больницы представили другую версию инцидента. По их словам, раненый мужчина уже через три минуты был на каталке, а через 8,5 минут — в операционной.