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Переговоры по Сирии в Астане должны сдвинуть с мертвой точки женевский процесс
Политика

Переговоры по Сирии в Астане должны сдвинуть с мертвой точки женевский процесс

Сегодня 11:19
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Переговоры по Сирии в Астане должны сдвинуть с мертвой точки женевский процесс

Москва, 13 января. Переговоры в Астане должны способствовать перезапуску политического процесса в Сирии, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров со спецпредставителем КНР по Сирии Се Сяоянем.

«Встреча в Астане может стать очень важным шагом в наших попытках прежде всего усилить режим прекращения боевых действий в Сирии, а также перезапустить политический процесс в Женеве под эгидой ООН», — констатировал представитель внешнеполитического ведомства России.

Представитель МИД РФ обратил внимание, что Москва ждет от переговоров в Астане важных решений, которые будут способствовать усилению режима тишины в Сирии и улучшению гуманитарной ситуации.

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Катерина Тимошенская
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