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Политика

Кудрин рассказал, почему Путин вызывает высокое доверие у россиян

13 Января 2017 11:06
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Кудрин рассказал, почему Путин вызывает высокое доверие у россиян

Москва, 13 января. Руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин завил, что россияне не доверяют институтам власти, но оказывают высокое доверие к президенту страны Владимиру Путину.

Выступая на Гайдаровском форуме, Кудрин назвал доверие важнейший ресурсом. Он подчеркнул, что большинство граждан одобряют политику Путина. При этом, по данным главы Центра стратегических разработок, уровень доверия к таким институтам, как правительство, парламент, полиция, отдельные министерства составляет «ниже 30%, 25%, даже 15%».

Кудрин подчеркнул, что при таком положении дел сложно проводить реформы в государстве.

Кудрин также отметил низкое доверие россиян друг к другу. Он привел в пример статистику, показывающую, что 60-70% граждан РФ в среднем по стране не доверяют людям, не входящим в их привычный круг общения.

Ранее сообщалось, что первое и третье место в рейтинге персон, которым верит вся Россия, заняли президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Алия Шарафутдинова

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