Алеппо: США не оставляют надежд обвинить РФ в «военных преступлениях»

Вашингтон, 13 января. Государственный департамент США не смог назвать действия России в Алеппо военными преступлениями, однако намерен проводить дальнейшие расследования.

Официальный представитель Госдепа США сообщил, что не в состоянии сделать заключение о том, что российская сторона совершала военные преступления в сирийском Алеппо. Для этого, отметил представитель, необходимо проводить «некий юридический процесс», расследование и детальный анализ. Москва не раз заявляла, что целью РФ в Сирии является борьба с террористами и установление мира в стране.

Ранее Газета.ру написала, что кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон заявил, что Россия является «угрозой для стран-членов НАТО».