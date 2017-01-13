Получившее похвалу Путина сакэ раскупили в Японии за считаные дни

Токио, 13 января. Японский напиток сакэ «Восточная красавица», который похвалил российский президент Владимир Путин ранее, было полностью распродано, заявил глава компании «Сумикава сюдзо» Такафуми Сумикава.

Напиток, который получил высокую оценку главы государства Владимира Путина, был распродан всего за несколько недель. По словам главы компании-производителя «Восточной красавицы. Первый штандарт» Такафуми Сумикава, в год производится порядка 20 тысяч бутылок. В настоящий момент очередь заказать сакэ составляет 2–3 месяца. Кроме того, даже в интернет-магазинах все распродано, некоторые дилеры продают одну бутылку «Восточная красавица» в одни руки. По словам Сумикава, такого ажиотажа по отношению японских напиткам раньше не было.