Иномарка протаранила карету скорой помощи в Элисте

Элиста, 13 января. Автомобиль скорой помощи попал в серьезное ДТП в городе Элиста. После столкновения двух медиков госпитализировали в республиканскую больницу Калмыкии. Их жизни сейчас ничто не угрожает.

Столкновение произошло накануне вечером на улице 28 армии. По предварительной версии, 27-летний водитель автомашины Honda на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи ГАЗ-22172 («карета скорой помощи») и допустил столкновение. Не смутило водителя иномарки и то, что скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

«По факту ДТП с каретой скорой помощи проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД республики Калмыкия. — В результате ДТП в республиканскую больницу с ранениями различной степени тяжести госпитализированы две жительницы Элисты 1956 и 1994 года рождения, работавших в карете скорой».

Сейчас полиция устанавливает причины и все обстоятельства столкновения.