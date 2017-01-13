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Back in the USSR: Кудрин оценил экономический рост России
Экономика

Back in the USSR: Кудрин оценил экономический рост России

Сегодня 11:08
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Back in the USSR: Кудрин оценил экономический рост России

Москва, 13 января. Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил об исторически низких темпах экономического роста России. Сейчас они еще ниже, чем в период застоя в СССР, подчеркнул экс-министр финансов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные», — пояснил он.

Экс-министр также особо подчеркнул, что сейчас перед Россией стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают ее экономический рост. «И те шаги, которые должна принимать наша страна, правительство, президент, они неординарны. Они достаточно серьезны», — пояснил он.

Таковыми, по его мнению, являются демографические проблемы, низкий поток инвестиций, санкционные ограничения, дистанцирование от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, а также низкий уровень производительности и качества госуправления.

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Ярослава Замысловатова
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Кудрин рассказал, почему Путин вызывает высокое доверие у россиян
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