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Американские ученые открыли главный фактор старения
Общество

Американские ученые открыли главный фактор старения

Сегодня 10:54
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Американские ученые открыли главный фактор старения

Вашингтон, 13 января. Американские ученые нашли главный фактор клеточного старения человека. Исследователи Института Скриппса опубликовали свою научную работу в журнале Science.

Биологи нашли протеин TZAP. По мнению специалистов, белок устанавливает верхний предел длины теломер, что позволяет клеткам размножаться, но не слишком много.

Как рассказал соавтор научного труда Лаззерини Денчи, новое соединение стало вторым открытым за последние десятилетия фактором, после фермента теломераза и белкового комплекса шелтерин. Последние контролируют связанные с теломерами концевые участки хромосом.

Отмечается, что теломеры выполняют защитную функцию в организме. С возрастом их размеры постепенно сокращаются, что становится одной из причин старения. Сокращение темпов деградации теломер означало бы увеличение продолжительности жизни.

Как ранее писал «Индикатор», «молодая» кровь не сможет остановить процесс старения. 

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Алия Шарафутдинова
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