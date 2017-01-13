Турецкий парламент одобрил расширение полномочий президента

Анкара, 13 января. Парламент Турции одобрил два главных положения будущей реформы Конституции, согласно которым страна переходит к президентской форме правления.

Турецкие парламентарии поддержали соответствующие статьи законопроекта, которые значительно расширяют полномочия президента. По данным Anadolu, президент сможет издавать указы, назначать министров, а также выносить на народное голосование вопросы о реформах Конституции. В то же время, президент может оставаться членом партии. Если проект поддержит 367 членов Нацсобрания, поправки вступят в силу без референдума.