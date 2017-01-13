Минобороны РФ рассказало об усилении обороны юга России крымским полком С-400 «Триумф»

Москва, 13 января. Зенитный ракетный полк, вооруженный системой С-400 «Триумф», начал боевое дежурство в Феодосии (Крым). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Эта поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны», — цитирует командующего 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова газета «Известия».

Личный состав зенитного ракетного полка успешно прошел переобучение и выполнил тренировочные пуски ракет в ходе учений «Кавказ-2016» в августе прошлого года.

Система ПВО С-400 «Триумф» способна поражать цели на расстоянии до 400 км и используется в том числе на базе «Хмеймим» в Сирии.