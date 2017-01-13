Киев в панике: Европа выстраивается в очередь к «Северному потоку-2»

Киев, 13 января. Проект «Северный поток-2» вызывал оживленный ажиотаж в Европе, несмотря на попытки Украины сорвать строительство газопровода. Об этом в пятницу заявил директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, выступая на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, уже в марте в Европе состоится аукцион на покупку газа пока еще незапущенного «Северного потока-2». Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос подведения трубы мощностью 40 миллиардов кубометров в год к «Северному потоку-2».

«То есть уже будут заявки на потенциальные объемы газа, которые могут быть поставлены, в частности, и газопроводом «Северный поток-2». Такие реалии. Есть бизнес, а есть политические декларации. А вы уже себе решайте, где там правда, где там воля и доля», — цитирует Марунича «ПолитНавигатор».