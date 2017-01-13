Сирия: Боевики не пускают гумпомощь в осажденные районы

Дамаск, 13 января. Гуманитарный конвой под давлением боевиков был вынужден покинуть осажденные деревни Фуа и Кефрая в Сирии.

Источники сообщают, что режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается в значительной степени, однако есть прецеденты, когда гуманитарная помощь не может попасть в районы, где еда уже практически закончилась. Гуманитарный конвой из 23 автобусов был вынужден уехать из двух осажденных деревень под угрозами вооруженных группировок. Кроме того продолжаются столкновения около поселений в долине Вади Барада, где расположена насосная станция, снабжающая водой Дамаск.

Ранее агентство НСН сообщило, что переговоры по ситуации в Сирии, которые состоятся в Астане, назначены на 23 января.