Кудрин назвал главный вызов для России

Москва, 13 января. Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин сформулировал главный вызов для России. По его мнению, самым большим злом для страны является риск технологического отставания экономики. Его поставил выше, чем геополитические и военные риски, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Это самый серьезный, на мой взгляд, вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10–15 лет. Это означает сжатие нашего экономического потенциала, снижение уровня жизни граждан», — сказал Кудрин.

При этом он подчеркнул, что если Россия не станет технологической державой, возникнет проблема уменьшения оборонного потенциала РФ, что повлечет угрозу суверенитету страны.

«И я должен сказать, что даже эксперты военные сегодня говорят: технологические вызовы перед Россией намного больше, чем геополитические и военные», — подчеркнул экс-министр.