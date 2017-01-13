Петербурженка видела пропавшего в Коммунаре мальчика с неизвестным мужчиной

Санкт-Петербург, 13 января. Жительница северной столицы сообщила, что якобы видела пропавшего в Коммунаре мальчика – похожий ребенок с мужчиной был замечен на автостанции на Обводном канале.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне в пункт полиции по Выборгскому району Санкт-Петербурга поступил звонок от местной жительницы. Заявительница сообщила, что 9 января видела на автостанции на Обводном канале мужчину с ребенком, который похож на пропавшего мальчика. Информацию о пропавшем ребенке петербурженка вычитала в одной из местных газет. По словам женщины, мальчик был похож на разыскиваемого малыша.