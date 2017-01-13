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Политика

Госдума ответит на доклад Макларена разоблачением «преступной группы» иностранцев

13 Января 2017 10:42
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Госдума ответит на доклад Макларена разоблачением «преступной группы» иностранцев

Москва, 13 января. В Госдуме России появится экспертная группа для анализа доклада главы комиссии WADA Ричарда Макларена.

Как рассказал руководитель комитета Думы по спорту Михаил Дегтярев, все атаки на российский спорт основаны на докладе Макларена. Дегтярев подчеркнул, что данные, представленные Маклареном, до конца не изучены мировой общественностью.

Размещенные им документы, по мнению депутата, требуют подробного анализа. В связи с этим, комитет Госдумы России по спорту принял решение о создании независимой экспертной комиссии.

Как признался парламентарий, исследование доклада позволяет говорить о том, что  «эта преступная группа работает в интересах, в том числе иностранцев». Таким образом Всемирное антидопинговое агентство «чистых» российских спортсменов превращает в «грязных».

Напомним, как писала «Национальная служба новостей», глава комиссии WADA по расследованию допинговых махинаций в России Ричард Макларен во второй части своего доклада заявил, что около 1 тысячи спортсменов РФ подозреваются в употреблении допинга.

Алия Шарафутдинова

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