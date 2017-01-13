Бастрыкин и Чайка в письме Путину уточнили число нуждающихся в жилье сотрудников



Санкт-Петербург, 13 января. Глава СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка сообщили президенту России Владимиру Путину о числе сотрудников, претендующих на получение служебных квартир. В надзорном ведомстве таковых оказалось 3,69 тысячи человек, а в Следственном комитете - 3,8 тысячи.

В обращении к главе государства Бастрыкин и Чайка также попросили выделить почти 27 млрд рублей для обеспечения очередников жильем. Прокурорам, в частности, для этого необходимо почти 19 млрд рублей, а следователям — 7,6 млрд рублей.

Как уточнил источник газеты «Коммерсантъ», при расчетах в СК ориентировались не на семью из трех человек, а только на одного сотрудника.