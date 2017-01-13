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Новости Новороссии: Донбасс под огнем «Градов», минометный дождь в ЛНР, ВСУ обесточили Дебальцево
Новороссия

Новости Новороссии: Донбасс под огнем «Градов», минометный дождь в ЛНР, ВСУ обесточили Дебальцево

Сегодня 11:05
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Новости Новороссии: Донбасс под огнем «Градов», минометный дождь в ЛНР, ВСУ обесточили Дебальцево

Новороссия, 13 января. Подразделения ВСУ открыли огонь из «Градов» в направлении Донецка. Прифронтовые села ЛНР подверглись массированным минометным обстрелам со стороны киевских силовиков. Украинские военнослужащие обесточили часть Дебальцево.  

ВСУ обстреляли окрестности Донецка из «Градов»

Согласно данным оперативного командования Донецкой народной республики, накануне вечером украинские подразделения вели огонь из РСЗО «Град» в направлении Донецка. При этом снаряды попали в район Марьинки, которая контролируется украинской стороной.

Киевские силовики начали обстрел агломерации Донецка из РСЗО БМ-21 «Град» около 19.00. Огонь велся с позиций 46-й десантно-штурмовой бригады украинской армии недалеко от населенного пункта Пески. При этом, согласно предварительным данным, ни один снаряд не долетел до территории, подконтрольной вооруженным силам республики. Под ударом преимущественно оказалась Марьинка.

Информация о возможных пострадавших среди мирного населения и разрушениях в настоящий момент устанавливается.

Напомним, накануне источник в силовых ведомствах ДНР заявил о том, что военнослужащие ВСУ обстреляли контрольно-пропускной пункт «Майорск», расположенный на севере от Горловки. Силовики вели огонь по КПП из крупнокалиберных минометов и пулеметов, а также из стрелкового оружия и гранатометов.

Огнем ВСУ был ранен военнослужащий ЛНР

Как сообщили представители оборонного ведомства Луганской народной республики, подразделения ВСУ семь раз за минувшие сутки нарушили установленный режим тишины, открывая огонь по прифронтовым территориям ЛНР.

Украинские силовики трижды обстреляли окрестности села Калиновка с направления поселка городского типа Луганское. Огонь велся из минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия. В результате одного из обстрелов получил ранения военнослужащий республиканских сил, сообщили в штабе Народной милиции республики.

С этих же позиций в районе Луганского киевские силовики открывали огонь из 120-мм минометов по населенному пункту Логвиново. Из минометов калибра 82 мм с направления Крымского был обстрелян опорный пункт подразделений народной милиции республики в районе села Смелое.

Кроме того, в зоне поражения оказалось село Калиново. Населенный пункт был обстрелян с нескольких направлений. В ходе обстрела с позиций ВСУ под Новозвановкой был поврежден жилой частный дом на окраине села. По Калиново также велся минометный огонь с направления Попасной, добавил источник в ведомстве.

Обстановка на линии фронта накаляется

По информации заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, за прошедшие сутки киевские силовики почти 1350 раз открывали огонь по прифронтовым территориям республики.

Эдуард Басурин

Всего за сутки украинские подразделения 1340 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись с применением запрещенных минскими договоренностями тяжелых арторудий и минометов: ВСУ выпустили 80 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и 351 мину калибрами 120 и 82 мм. Было произведено несколько десятков танковых выстрелов и еще около 700 — из различных типов гранатометов. Силовики также открывали огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Согласно данным Эдуарда Басурина, подразделениями ВСУ обстреливались окраины Горловки — поселки Широкая Балка, Зайцево, Михайловка и ОзеряновкаЯсиноватая и села Васильево, Жабичево и Веселое в ее окрестностях. Также под огнем оказались населенные пункты Октябрь и Ленинское на юге республики, поселки Александровка, Трудовские, Старомихайловка на окраине столицы ДНР и территория донецкого аэропорта.

Замкомандующего подчеркнул, что по западной окраине Донецка украинские силовики вели наиболее интенсивный огонь. В результате массированных обстрелов в этом регионе были повреждены пять домостроений и перебит газопровод.

500 домов в Дебальцево остались без света

Представители администрации Дебальцево заявили, что этой ночью город подвергся массированному обстрелу с позиций украинских военнослужащих. В результате некоторые районы были полностью обесточены.

500 домов в Дебальцево остались без света

Подразделения ВСУ открыли огонь по Дебальцево около полуночи. Примерно в 00.30 в микрорайоне Черемушки недалеко от детского сада был зафиксирован прилет снаряда. В результате были повреждены линии электропередачи, и жители почти 500 домов остались без света, сообщили в мэрии.

Бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам. Предполагается, что к концу дня энергоснабжение районов будет восстановлено. Пострадавших, согласно предварительной информации, нет.

Напомним, накануне сообщалось о том, что подразделения ВСУ обстреляли окрестности Донецкой фильтровальной станции сразу с нескольких направлений, в результате чего было нарушено энергоснабжение объекта. Таким образом, находящиеся в этом регионе населенные пункты остались без воды.

комментарии
Алексей Громов
#эдуард басурин
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