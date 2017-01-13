Зенитный ракетный полк, оснащенный С-400 «Триумф», начал боевое дежурство в Крыму

Симферополь, 13 января. Зенитный ракетный полк с системой С-400»Триумф» начал боевое дежурство в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По словам командующего четвертой армией ВВС и ПВО Виктора Севостьянова, система на сотни километров перекрывает уже существующую систему ПРО юга России.

Система ПВО С-400 «Триумф» производства концерна «Алмаз-Антей» поступила в Крым в 2016 году. Она способна поражать цели, в том числе гиперзвуковые, на расстоянии до 400 км. ЗРС С-400 «Триумф» применяются также на базе «Хмеймим» в Сирии.