FAN-TV Лента новостей
Урегулирование в Сирии обсуждают дипломаты РФ и Китая в Москве
Политика

Урегулирование в Сирии обсуждают дипломаты РФ и Китая в Москве

Сегодня 10:30
155

Урегулирование в Сирии обсуждают дипломаты РФ и Китая в Москве

Москва, 13 января. Российские и китайские дипломаты проводят сегодня встречу, посвященную вопросам урегулирования сирийского конфликта.

В переговорах по САР принимает участие от российской стороны директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, китайскую сторону представляет спецпредставитель Китая по САР Се Сяоянь. Известно, что двусторонняя встреча проходит за закрытыми дверями. Ожидается, что после ряда консультаций члены дипмиссии РФ и КНР сделают совместное заявление. Отметим, что в Сирии вступил в силу режим прекращения огня с 30 декабря 2016 года.



 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 12.30: Турция нанесла серьезный урон ИГ в Алеппо, новые жертвы оппозиционеров в Идлибе

Сегодня 12:30
30

Украинские националисты: Никакого русского языка на Украине быть не должно!

Сегодня 12:28
99

Вот такая демократия: зачем Нидерланды прячут вещдоки по делу MH17

Сегодня 12:12
228

Сирия: каким будет ответ Дамаска на агрессию израильских ВВС

Сегодня 11:53
484

Новости Новороссии: Донбасс под огнем «Градов», минометный дождь в ЛНР, ВСУ обесточили Дебальцево

Сегодня 11:05
367
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сообщениям про Путина доверяет большинство россиян

12:38

Голикова заявила, что повышение пенсионного возраста не решит всех проблем России

12:37

Взломавший почту американских демократов хакер опроверг свою связь с Россией

12:33

Сирия новости 13 января 2017 12.30: Турция нанесла серьезный урон ИГ в Алеппо, новые жертвы оппозиционеров в Идлибе

12:30

Украинские националисты: Никакого русского языка на Украине быть не должно!

12:28

Шойгу: Военные изучат методы противодействия «цветным революциям»

12:27

Дадин подружился с сокамерником в колонии на Алтае

12:24

Защитник «Бенфики» Лысцов пока не получал предложений от «Зенита»

12:22

Полиция изъяла у московской семьи 12 приемных детей, больных ВИЧ

12:21

Долго и счастливо: ученые высчитали идеальную разницу в возрасте супругов

12:19

Вооруженная оппозиция Сирии выдвинула ультиматум о перемирии

12:16

Кудрин рассказал, как повысить ВВП России на 3%

12:13
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сообщениям про Путина доверяет большинство россиян
Читать
Закрыть