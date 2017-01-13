Урегулирование в Сирии обсуждают дипломаты РФ и Китая в Москве

Москва, 13 января. Российские и китайские дипломаты проводят сегодня встречу, посвященную вопросам урегулирования сирийского конфликта.

В переговорах по САР принимает участие от российской стороны директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, китайскую сторону представляет спецпредставитель Китая по САР Се Сяоянь. Известно, что двусторонняя встреча проходит за закрытыми дверями. Ожидается, что после ряда консультаций члены дипмиссии РФ и КНР сделают совместное заявление. Отметим, что в Сирии вступил в силу режим прекращения огня с 30 декабря 2016 года.





