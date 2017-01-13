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Ополченцы ЛНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ в Дебальцево и Первомайске
Новороссия

Ополченцы ЛНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ в Дебальцево и Первомайске

Сегодня 10:26
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Ополченцы ЛНР рассказали о последствиях обстрела ВСУ в Дебальцево и Первомайске

Луганск, 13 января. Киевские силовики минувшей ночью обстреляли из крупнокалиберных орудий Дебальцево и Первомайск в ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

Отмечается, что в ночь с 12 на 13 января Дебальцево и Первомайск были обстреляны из 122-мм и 152-мм артиллерийских установок.

В результате инцидента в Дебальцево повреждены линия электропередачи, котельная и трансформаторная подстанция. Микрорайон «Черемушки» остался без электричества. При обстреле ВСУ в Первомайска был разрушен гараж.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются. В Народной милиции подчеркнули, что украинские военные стреляли по жилым районам населенных пунктов, где нет подразделений или военных объектов ополченцев.

Как сообщало URA.RU, украинский Генштаб заявил о гибели на Донбассе жителя Екатеринбурга.

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Алия Шарафутдинова
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