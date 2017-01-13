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Онкобольная пенсионерка бесследно исчезла по пути в больницу в Петербурге
Происшествия

Онкобольная пенсионерка бесследно исчезла по пути в больницу в Петербурге

Сегодня 10:23
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Онкобольная пенсионерка бесследно исчезла по пути в больницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 января. 71-летняя онкобольная пенсионерка бесследно исчезла в Петербурге. О пропаже пожилой женщины в полицию заявили ее знакомые.

Как стало известно ФАН, бабушка страдает онкозаболеванием. Кроме того, у нее больной позвоночник. По словам ее приятельницы, Татьяна А. ушла из дома 7 января. Она направилась в больницу им. Вредена НИИ травматологии и ортопедии.. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Заявление об исчезновении пенсионерки приняли 12 января. Установлено, что Татьяна А. проживает на Светлановском проспекте. На виде ей 70–75 лет, лицо бледное, европейского типа,зеленые глаза, приплюснутый нос, выступающий подбородок, прямые темно-русые волосы. «На обеих щеках следы в виде щербин», — отметил источник ФАН.

Женщина была одета в зимнее пальто, берет, темную юбку, блузку, платье и сапоги.

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Ярослава Замысловатова
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