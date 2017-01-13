Адвокаты обжаловали решение суда о продлении ареста Улюкаева

13 Января 2017 10:20 48

Москва, 13 января. Правозащитники бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловали продление домашнего ареста, об этом заявила адвокат обвиняемого в коррупции главы МЭР Лариса Каштанова.

Адвокаты, представляющие интересы Алексея Улюкаева, обжаловали решение столичного суда по продлению домашнего ареста для обвиняемого в получении взятки министра. «Мы подали жалобу на решение Басманного суда», — прокомментировала адвокат Лариса Каштанова. Напомним, что 10 января Басманный суд продлил арест главы МЭР до середины апреля.



