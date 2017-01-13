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Россия

Шойгу рассказал про главное оружие России в XXI веке

13 Января 2017 10:13
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Шойгу рассказал про главное оружие России в XXI веке

Москва, 13 января. Главным приоритетом министерство обороны России по-прежнему является развитие стратегических ядерных сил. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения и морских сил ядерного сдерживания современными ракетными комплексами стратегического назначения, осуществляется модернизация самолетов дальней авиации», — отметил он.

Министр подчеркнул, что эти меры позволят к 2021 году оснастить современным оружием до 72% Вооруженных сил, а также начать постепенный переход на неядерное сдерживание. Ожидается, что через четыре года российские неядерные силы в четыре раза повысят свои боевые возможности, пишет «ПолитНавигатор».

Геннадий Плющев

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