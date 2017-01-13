Шойгу призвал к военному развитию России с учетом обострения ситуации в мире

13 Января 2017 10:12 47

Москва, 13 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал различные институты, в том числе общественные, объединить усилия для развития военной организации страны.

По словам министра, развитие должно учитывать возможное обострение международной обстановки и постоянное совершенствование вооружений других государств.

Выступая с установочной лекцией курса «Армия и общество», Шойгу отметил, что ситуация в мире становится «запутанной». По его словам, конкуренция за мировое лидерство обостряется. Ведущие державы при этом имеют разные представления о мироустройстве. Шойгу также подчеркнул, что международные организации функционируют неустойчиво. Государства все чаще используют военную силу как инструмент реализации своих интересов. Он напомнил о существовании угрозы международного терроризма.

В этих условиях, по мнению министра обороны, необходимо дальнейшее объединение усилий различных институтов России, в том числе общественных, по развитию военной организации страны.

Ранее Шойгу объявил, что Россия не станет принимать участие в гонке вооружений.