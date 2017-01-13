Вашингтон, 13 января. Представитель Государственного департамента США сообщил, что Вашингтон не смог сделать выводов о том, что Россия совершала военные преступления в сирийском Алеппо.

Глава пресс-службы Госдепа США Марк Тонер заявил, что Вашингтон решительно осуждает действия России в Алеппо, однако не сделал выводов о том, что они представляют собой военные преступления. Ранее американские власти обвиняли российскую сторону в нанесении ударов по гуманитарному конвою около Алеппо, однако доказательств привести не смогли. Комиссия ООН пришла к выводу, что этот обстрел могла произвести любая сторона, вплоть до боевиков или коалиции во главе с США.

Газета.ру сообщила о том, что осенью 2016 года многие западные лидеры выступили с заявлениями о военных преступлениях России в Сирии.