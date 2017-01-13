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Медведев призвал горнолыжные курорты Сочи открыть границы для туристов
Россия

Медведев призвал горнолыжные курорты Сочи открыть границы для туристов

Сегодня 10:10
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Медведев призвал горнолыжные курорты Сочи открыть границы для туристов

Москва, 13 января. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил властям Краснодарского края внести предложения по объединению горнолыжных трасс курортов Краснодарского края с внедрением единого ски-пасса, сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер 5 января провел совещание в Сочи. По его итогам принят ряд поручений, опубликованных на сайте правительства РФ в пятницу, 13 января.

Так, Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития поручено до 26 января согласовать предложения о выделении субсидий туроператорам, способным наладить турпоток на приоритетных туристских направлениях в «низкий сезон».

Помимо этого дано поручение «Газпрому», ООО «Роза Хутор», НАО «Красная Поляна» и администрациям Красноярского края и Сочи. Им предстоит до 6 марта разработать проект по объединению горнолыжных трасс курортов «Роза Хутор», «Горки Город», «Горно-туристический центр «Газпром», «Альпика-Сервис» с внедрением единого ски-пасса.

Также ответственным лицам необходимо будет решить, как можно увеличить число пригородных поездов «Ласточка».

Отчитаться о проделанной работе ответственным лицам необходимо будет до 1 апреля.

комментарии
Олеся Волкова
#дмитрий медведев
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