Донбасс: в результате обстрелов ВСУ ранен ополченец ЛНР

Луганск, 13 января. Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. В результате обстрела был ранен один ополченец. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики.

Трижды подвергся обстрелу район села Калиновка. Украинские военные стреляли из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия со стороны поселка Луганское.

С направления Луганского силовики также обстреляли село Логвиново из 120-мм минометов.

Село Калиново также оказалось под огнем ВСУ. Украинские военные стреляли по населенному пункту с направления села Новозвановка. Поврежден частный дом, автомобиль и хозяйственные постройки. Киевские силовики также вели минометный огонь по Калиново с направления Попасной.

Село Смелое было обстреляно из Крымского.

Ранее Донецк заявил о давлении на представительство ДНР в Италии.