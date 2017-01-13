СПЧ обнародовал детали похорон Доктора Лизы

Москва, 13 января. Похороны Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в катастрофе Ту-154 в Черном море, состоятся в Москве на Новодевичьем кладбище 16 января. Об этом сообщили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Похороны трагически погибшей при крушении самолета Минобороны в Черном море члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы, состоятся в понедельник, 16 января, в Москве на Новодевичьем кладбище», — говорится в сообщении.

Родственники Глинки просили власти Москвы захоронить ее останки на Новодевичьем кладбище, где находится родственное захоронение, сообщил источник в столичной администрации ТАСС.

Напомним, самолет Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море 25 декабря прошлого года. На его борту находились 92 человека, в том числе Доктор Лиза.

Елизавета Глинка была опознана среди жертв катастрофы благодаря ДНК-экспертизе. Об этом стало известно 13 января.