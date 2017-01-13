FAN-TV Лента новостей
В Петербурге ищут преступника, из-за которого мужчина едва не умер в Мариинской больнице
Происшествия

В Петербурге ищут преступника, из-за которого мужчина едва не умер в Мариинской больнице

Сегодня 10:00
66

В Петербурге ищут преступника, из-за которого мужчина едва не умер в Мариинской больнице

Санкт-Петербург, 13 января. Преступник, тяжело ранивший мужчину, которого отказались принимать в Мариинской больнице, объявлен в розыск. 

Как стало известно ФАН,  спутники пострадавшего молодого человека утверждают, что их друга пырнул ножом в живот 34-летний Давид А. Источник в правоохранительных органах рассказал ФАН, что материал о поступлении Данила А. в больницу в полиции получили 10 января. Позже было установлено, что тяжелое ранение мужчине нанес Давид А., который скрылся с места преступления на синей иномарке Ford Focus. Машина принадлежит 48-летней жительнице Петербурга. «Основания и цель использования данного автомобиля и местонахождение подозреваемого неизвестно», — отметил собеседник ФАН. В связи с этим было принято решение объявить в розыск и Давида А., и машину, на которой он сбежал, едва не зарезав молодого человека.

Ранее знакомые пострадавшего сообщили, что, когда их истекающего друга привезли в Мариинскую больницу, врач попросил его подождать на полу в коридоре. «Ой, ждите», — сказал медик. Кроме того, приятель Данила А. утверждает, что когда он начал снимать происходящее на камеру, сотрудник больницы попытался выхватить телефон. «Далее врач никого не звал, а стоял беседовал и спокойно смотрел, как человек истекает кровью. Остальные врачи проходили мимо, как будто ничего не видят», — добавил он.

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

Майданизация планеты: от политики «без галстуков» — к политике «без масок»

Сегодня 9:43
88

Сирия новости 13 января 2017 7.00: в Дамаске – теракт и ракетный обстрел, в Идлибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ распинает людей

Сегодня 7:03
694

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Сегодня 3:07
313

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Вчера 22:30
890

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Вчера 21:24
183
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу призвал к военному развитию России с учетом обострения ситуации в мире

10:12

Медведев призвал горнолыжные курорты Сочи открыть границы для туристов

10:10

Сирия возмущена авиаударом Израиля по Дамаску

10:05

Донбасс: в результате обстрелов ВСУ ранен ополченец ЛНР

10:00

В Петербурге ищут преступника, из-за которого мужчина едва не умер в Мариинской больнице

10:00

Заместитель бухгалтера "Печатного дворика" лишилась иномарки

9:54

Фермер, задолжавший миллион рублей, пропал в Ленобласти

9:52

Майданизация планеты: от политики «без галстуков» — к политике «без масок»

9:43

Соцсети требуют отправить в тюрьму камчатскую автоледи

9:40

Директор школы под Томском будет уволен после инцидента с заблудившимися детьми

9:38

Ракета-носитель «Союз» получит новый двигатель после аварии «Прогресса»

9:38

Виновник опоздания скорой к больному на Камчатке ответит в уголовном суде

9:37
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу призвал к военному развитию России с учетом обострения ситуации в мире
Читать
Закрыть