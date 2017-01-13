В Петербурге ищут преступника, из-за которого мужчина едва не умер в Мариинской больнице

Санкт-Петербург, 13 января. Преступник, тяжело ранивший мужчину, которого отказались принимать в Мариинской больнице, объявлен в розыск.

Как стало известно ФАН, спутники пострадавшего молодого человека утверждают, что их друга пырнул ножом в живот 34-летний Давид А. Источник в правоохранительных органах рассказал ФАН, что материал о поступлении Данила А. в больницу в полиции получили 10 января. Позже было установлено, что тяжелое ранение мужчине нанес Давид А., который скрылся с места преступления на синей иномарке Ford Focus. Машина принадлежит 48-летней жительнице Петербурга. «Основания и цель использования данного автомобиля и местонахождение подозреваемого неизвестно», — отметил собеседник ФАН. В связи с этим было принято решение объявить в розыск и Давида А., и машину, на которой он сбежал, едва не зарезав молодого человека.

Ранее знакомые пострадавшего сообщили, что, когда их истекающего друга привезли в Мариинскую больницу, врач попросил его подождать на полу в коридоре. «Ой, ждите», — сказал медик. Кроме того, приятель Данила А. утверждает, что когда он начал снимать происходящее на камеру, сотрудник больницы попытался выхватить телефон. «Далее врач никого не звал, а стоял беседовал и спокойно смотрел, как человек истекает кровью. Остальные врачи проходили мимо, как будто ничего не видят», — добавил он.