Заместитель бухгалтера "Печатного дворика" лишилась иномарки

Санкт-Петербург, 13 января. У заместителя бухгалтера "Печатного дворика" угнали иномарку. 52-летняя сотрудница ЗАО "СПб-принт" обратилась в полицию Выборгского района с заявлением об угоне. Накануне утром она оставила свою Шевроле Лачетти у одного из домов по проспекту Энгельса, а вечером на месте парковки ее не обнаружила. По словам заявительницы, стоимость автомобиля составляет 240 тысяч рублей, и такой ущерб для нее довольно значительный.

- В поиск объявлен автомобиль Шевроле Лачетти 2011 года выпуска серого цвета, по Каско машина не застрахована, - сообщил ФАН источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также известно, что иномарка оборудована штатной сигнализацией.