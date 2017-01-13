FAN-TV Лента новостей
Заместитель бухгалтера "Печатного дворика" лишилась иномарки
Происшествия

Заместитель бухгалтера "Печатного дворика" лишилась иномарки

Сегодня 9:54
76

Заместитель бухгалтера "Печатного дворика" лишилась иномарки

Санкт-Петербург, 13 января. У заместителя бухгалтера "Печатного дворика" угнали иномарку. 52-летняя сотрудница ЗАО "СПб-принт" обратилась в полицию Выборгского района с заявлением об угоне. Накануне утром она оставила свою Шевроле Лачетти у одного из домов по проспекту Энгельса, а вечером на месте парковки ее не обнаружила. По словам заявительницы, стоимость автомобиля составляет 240 тысяч рублей, и такой ущерб для нее довольно значительный.

- В поиск объявлен автомобиль Шевроле Лачетти 2011 года выпуска серого цвета, по Каско машина не застрахована, - сообщил ФАН источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также известно, что иномарка оборудована штатной сигнализацией.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Майданизация планеты: от политики «без галстуков» — к политике «без масок»

Сегодня 9:43
88

Сирия новости 13 января 2017 7.00: в Дамаске – теракт и ракетный обстрел, в Идлибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ распинает людей

Сегодня 7:03
694

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Сегодня 3:07
313

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Вчера 22:30
890

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Вчера 21:24
183
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу призвал к военному развитию России с учетом обострения ситуации в мире

10:12

Медведев призвал горнолыжные курорты Сочи открыть границы для туристов

10:10

Сирия возмущена авиаударом Израиля по Дамаску

10:05

Донбасс: в результате обстрелов ВСУ ранен ополченец ЛНР

10:00

В Петербурге ищут преступника, из-за которого мужчина едва не умер в Мариинской больнице

10:00

Заместитель бухгалтера "Печатного дворика" лишилась иномарки

9:54

Фермер, задолжавший миллион рублей, пропал в Ленобласти

9:52

Майданизация планеты: от политики «без галстуков» — к политике «без масок»

9:43

Соцсети требуют отправить в тюрьму камчатскую автоледи

9:40

Директор школы под Томском будет уволен после инцидента с заблудившимися детьми

9:38

Ракета-носитель «Союз» получит новый двигатель после аварии «Прогресса»

9:38

Виновник опоздания скорой к больному на Камчатке ответит в уголовном суде

9:37
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу призвал к военному развитию России с учетом обострения ситуации в мире
Читать
Закрыть