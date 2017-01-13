Фермер, задолжавший миллион рублей, пропал в Ленобласти

Луга, 13 января. Фермер с Украины пропал в Ленобласти, после того, как взял в долг 1 млн рублей. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, о пропаже 28-летнего мужчины сообщила его супруга.

Женщина, проживающая в Гатчинском районе, рассказала, что в марте прошлого года ее муж уехал Псковскую область для занятия фермерским хозяйством. Точный адрес она назвать не смогла, так как все это время общалась с супругом только по телефону.

Вечером 10 января ее муж позвонил и сообщил, что проживет в городе Луга в Ленобласти. Он рассказал, что занял 1 млн рублей, но не смог рассчитаться, за что у него забрали автомобиль Volvo. После разговора мужчина перестал выходить на связь. Оба его телефона недоступны.