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Ракета-носитель «Союз» получит новый двигатель после аварии «Прогресса»
Россия

Ракета-носитель «Союз» получит новый двигатель после аварии «Прогресса»

Сегодня 9:38
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Ракета-носитель «Союз» получит новый двигатель после аварии «Прогресса»

Москва, 13 января. После аварии «Прогресс МС-04» двигатель третьей ступени последней ракеты-носителя «Союз-У», которой предстоит вывести на орбиту следующий «грузовик», будет заменен.

Как сообщил источник на Байконуре, третью ступень ракеты-носителя доставят на завод-изготовитель в Самару. Здесь будет произведена замена двигателя.

Как сообщает «Интерфакс», решение было принято после завершения расследования аварии «Прогресс МС-04».

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Напомним, 1 декабря с космодрома Байконур стартовал грузовой космический корабль «Прогресс МС-04», который должен был доставить груз на Международную космическую станцию. На 382-й секунде полета связь с кораблем была потеряна. Причиной крушения назвали неисправность двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».

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