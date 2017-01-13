Директор школы под Томском будет уволен после инцидента с заблудившимися детьми

Томск, 13 января. Директор школы в Кисловке Томского района лишится работы после инцидента с потерявшимися в лесу учениками.

Как рассказал вице-губернатор по социальной политике Чингис Акатаев, руководителя обвиняют в нарушении порядка информирования при возникновении чрезвычайной ситуации.

Напомним, в четверг десять учеников четвертого класса и учитель физкультуры поселка Кисловка ушли на лыжах в лес и заблудились. Детей нашли через шесть часов с признаками переохлаждения.

По словам Акатаева, директор должен был немедленно сообщить об исчезновении школьников в МЧС, управление образования и администрацию. Он нарушил требования безопасности и должен быть уволен.