Соцсети требуют отправить в тюрьму камчатскую автоледи

Петропавловск-Камчатский, 13 января. Камчатскую автоледи, не уступившую дорогу скорой, из-за чего медики не смогли спасти молодого мужчину, требуют посадить в тюрьму. Пользователи соцсетей уже создали петицию с таким требованием. К уголовной ответственности они также требуют привлечь и пассажира иномарки, заблокировавшей неотложку.

Кроме того, авторы обращения просят главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование ЧП и добиться максимальных мер наказания для нарушителей. По последним данным, петицию подписали полторы тысячи человек.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском, где водитель иномарки отказалась уступить дорогу скорой помощи, которая пыталась попасть к умирающему пациенту, а ее пассажир даже начал угрожать врачам. В результате 21-летний мужчина не дождался помощи и скончался.

