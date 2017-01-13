Сирия сегодня: Дамаск будет отомщен, что делали ВКС РФ в Алеппо

13 Января 2017 10:43 55

Сирия, 13 января. Сирия пригрозила Израилю ответом за обстрел аэропорта в Дамаске. США отказались признать, что Россия совершала военные преступления в Алеппо. Париж и Лондон не поддержали Обаму в новых санкциях против Асада. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстрел в Дамаске

Ситуация в Сирии, и без того напряженная, окончательно перестает быть томной. Командование сирийской армии обвинило Израиль в том, что именно он обстрелял крупный военный аэродром Эль-Мезза недалеко от Дамаска. По данным правительственных военных, несколько ракет выпустили с северной части Израиля сразу после полуночи. Обстрелянная местность, как известно, используется элитными частями Республиканской гвардии и значится стратегической.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Но это не остановило сирийских военных, которые назвали случившиеся беспрецедентным событием и клятвенно обещали отомстить за нападение. Что еще мы услышим о сирийско-израильском конфликте в последующие дни?

Россия в Алеппо

Рубрика «Мнение США по Сирии мало кому интересно, но они все равно высказались». Официальный представитель Госдепа Марк Тонер решительно осудил действия наших ВКС в районе Алеппо, но отказался назвать это военным преступлением, ведь для такой оценки необходимы юридическое расследование, детальный анализ ситуации, Странно, что Вашингтон вдруг вообще задумался о таких вещах: ранее Белый дом мало в чем себе отказывал, обвиняя Россию в использовании химического оружия, ударах по мирным жителям и прочих преступлениях против человечества. Разумеется, не приводя никаких доказательств.

Стоит ли удивляться, что с такой позицией США есть большие сомнения, что они будут играть заметную роль в предстоящих мирных переговорах по Сирии в Астане. Понятно, что Россия и Турция позвали и Соединенные Штаты, и ООН. Другое дело, что американцы могут просто поприсутствовать на групповом фото, а вот будут ли они заинтересованы в установлении мира в республике и спокойном политическом будущем Сирии?

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Новые санкции

Наконец, еще об одном важном событии. Великобритания и Франция не послушались призывов уходящей администрации Барака Обамы и решили отложить рассмотрение в Совбезе ООН вопрос о введении санкций против Сирии. Решение разумное, учитывая, что до прихода к власти Дональда Трампа остались считанные дни.

Какой Вашингтон нашел повод для санкций на этот раз? Там посчитали, что в Дамаске используют химическое оружие, «травят собственный народ» хлором с военных вертолетов и попытались привлечь президента Башара Асада к ответственности. Понятно, что Россия неизбежно наложила бы на текст резолюции ООН вето, к этом в Штатах были готовы. Но вот сомнения Лондона и Парижа стали для Обамы неприятным ударом в печень. Поняв, что надеяться тут не на что, Вашингтон ввел односторонние санкции против сирийских официальных лиц. Грозящие им меры — замораживание активов и запрет на выезд из страны.