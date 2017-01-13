«Ниндзя» с пистолетом ограбил салон сотовой связи в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 января. Преступник в маске и с пистолетом ограбил салон МТС в Московском районе Петербурга. Добычей злоумышленника стали более 40 тыс. рублей.

Как стало известно ФАН, нападение на салон произошло в минувший вторник, 10 января. По словам менеджера офиса продаж, около 16.05 вооруженный мужчина, скрывавший свое лицо под маской, ворвался в салон, где угрожая пистолетом, открыто похитил из сейфа 40 тыс. 800 рублей.

Сотрудник офиса уточнил, что преступник был одет в черный пуховик и черные штаны. На голове у него была черная маска с прорезями для глаз. После похищения денег он тут же скрылся с места преступления.

