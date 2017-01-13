Виновник опоздания скорой к больному на Камчатке ответит в уголовном суде

Петропавловск-Камчатский, 13 января. Уголовное дело было возбуждено после смерти в Петропавловске-Камчатском 21-летнего молодого человека, в которому не пускали скорую. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Дело возбуждено по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления Елена Матафонова.

Напомним, медики не успели к 21-летнему молодому человеку из-за иномарки, которая перегородила дорогу скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Автоледи стоило всего лишь сдать назад пару метров, чтобы пропустить скорую. Однако из машины выскочил пассажир-мужчина, начал кидаться на лобовое стекло машины медиков и материться. Когда врачи прибыли к больному, то диагностировали клиническую смерть. 40 минут они оказывали реанимационные мероприятия, однако не успели ему помочь.