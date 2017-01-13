FAN-TV Лента новостей
Виновник опоздания скорой к больному на Камчатке ответит в уголовном суде
Общество

Виновник опоздания скорой к больному на Камчатке ответит в уголовном суде

Сегодня 9:37
37

Виновник опоздания скорой к больному на Камчатке ответит в уголовном суде

Петропавловск-Камчатский, 13 января. Уголовное дело было возбуждено после смерти в Петропавловске-Камчатском 21-летнего молодого человека, в которому не пускали скорую. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Дело возбуждено по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления Елена Матафонова.

Напомним, медики не успели к 21-летнему молодому человеку из-за иномарки, которая перегородила дорогу скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Автоледи стоило всего лишь сдать назад пару метров, чтобы пропустить скорую. Однако из машины выскочил пассажир-мужчина, начал кидаться на лобовое стекло машины медиков и материться. Когда врачи прибыли к больному, то диагностировали клиническую смерть. 40 минут они оказывали реанимационные мероприятия, однако не успели ему помочь.

комментарии
Катерина Михайлиди
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 7.00: в Дамаске – теракт и ракетный обстрел, в Идлибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ распинает людей

Сегодня 7:03
575

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Сегодня 3:07
260

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Вчера 22:30
811

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Вчера 21:24
169

Исправляйтесь: Пушков рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Вчера 20:54
767
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

«Ниндзя» с пистолетом ограбил салон сотовой связи в Петербурге

9:29

Неизвестные отобрали сумку с оружием у таможенного инспектора в Петербурге

9:22

Первоклассница исчезла из школы в Петербурге

9:18

В Петербурге задержали педофила, развращавшего 13-летнюю девочку

9:18

Сгнивший труп мужчины найден в подвале дома в Петербурге

9:11

Наркодельца с пятью килограммами героина поймали в Петербурге

9:06

СМИ: Чайка и Бастрыкин попросили у президента 27 млрд рублей на жилье сотрудникам

9:01

Спасатели экстренно вывели более 350 пациентов из иркутской поликлиники

8:58

Следователи по делу MH17 могут использовать отобранные у журналистов снимки

8:57

Стали известны дата и место похорон доктора Лизы

8:46

Хочу служить: в ЦВО зафиксирован рост числа призывников, не согласных с отказом в службе

8:45

Amazon извинился перед МИД Индии за продажу ковриков с флагом страны

8:40
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
«Ниндзя» с пистолетом ограбил салон сотовой связи в Петербурге
Читать
Закрыть