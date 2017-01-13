Неизвестные отобрали сумку с оружием у таможенного инспектора в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 января. Двое неизвестных ограбили таможенного инспектора в Петербурге.

Как рассказали в УМВД по Красносельскому району города, накануне поступило заявление от мужчины 1964 года рождения. Он работает старшим таможенным инспектором.

Мужчина рассказал, что в четверг около 8.20 двое неизвестных возле дома по улице Котина похитили у него сумку. Угрожая применением физической силы, злоумышленники отобрали у инспектора сумку с документами, ключами от квартиры, планшетом и травматическим пистолетом.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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