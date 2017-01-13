Первоклассница исчезла из школы в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 января. В Северной столице разыскивают восьмилетнюю девочку. Ребенок в последний раз был в школе в прошлом году и так и не вернулся домой.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, 12 января в полицию поступило сообщение от замдиректора одной из школ в поселке Володарский. По словам женщины, к ней ранее обратился Ислом К. и сообщил, что «не пришла в школу и до настоящего момента ее местонахождение не известно» ученица первого класса, уроженка Узбекистана, 2008 года рождения. Мужчина рассказал, что около школы на ступеньках он нашел ее портфель.

По данным полиции, девочка проживала в поселке Володарский с тетей, которая и водила ребенка в школу.

Девочки на вид лет семь, рост около 120 см, волосы светлые, одета была в красную куртку, темные штаны, красные ботинки. При себе у нее был мобильный телефон. В полиции отметили, что до матери девочки также не удалось дозвониться.

Накануне в полицию также поступило заявление от директора школы с просьбой принять меры к розыску школьницы.

К поискам были подключены кинологи. Собака взяла след от улицы Трудовая, 11, до улицы Кирова, потом налево в сторону железнодорожных путей. На пересечении улиц Свердлова и Воровского работа была прекращена. около школы собака след взять не смогла.