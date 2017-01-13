Майданизация планеты: от политики «без галстуков» — к политике «без масок»

В последнее время много говорят про «украинизацию», или «майданизацию», современных США и Запада в целом. Про то, что фирменные знаки «революции достоинства», словно вши, переползают со свидомых наследников древних укров на еще более «гидных» американского орла, британского льва, французского петуха, немецкого и польского, опять же, орлов, и так далее…

С виду оно, может, и так — да и на русском нашем медведе, по правде, чего только не водилось, — но позвольте все же молвить слово в защиту «незалежных небратьев».

Весь этот украинский «наци-билдинг» — вовсе не собственное изобретение населения бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Не изнутри это выросло — снаружи занесено. Не рак, но чума (хотел было про СПИД написать, но СПИД, кажется, — примерно из той же «оперы», что и «русские орды» в Донбассе, или «атаки русских хакеров», или «Трамп с московскими проститутками»)... Такая она сегодня, западная и американская политика, свобода слова и равенство возможностей: «в трусах и галстуке»…

По этому поводу пишут: «Запад кончился». Да ничего подобного! Он всего-навсего продолжается — только сбросил с себя маски гуманизма и демократии. Принципов нет — есть интересы. Все эти «пятиминутки (да хоть и пятилетки!) ненависти», включая «гуманитарные бомбардировки» или — когда бомбить по каким-то причинам еще нельзя — санкции за вымышленные преступления, — что, разве подобного никогда не было в истории?

Или вы думаете, что гражданская война 1918–1921 годов на той же Украине была менее кровавой или «небратской», чем нынешняя? Да почитайте классический и забытый ныне роман Юрия Яновского «Всадники» («Вэршныкы» по-украински) — там все написано: и про «красных», и про «белых», и про «зеленых». Что «своя рубашка к телу ближе», и если брат твой, родной по крови, от одних отца-матери, видит свой дальнейший путь по жизни только через твой труп, — то не брат он тебе.

А почему — через труп? А потому что: или–или. «Не мы такие — жизнь такая», — слышали, наверное, подобную песню, и не раз.

«Прекариат» и его проблемы

Так вот, о песнях. Бильдербергский клуб в 2016 году озаботился — знаете чем? Проблемой «прекариата»! Мол, нет для такого количества людей в этом мире никаких жизненных перспектив. Не только работы, но и еды, воды, а скоро и воздуха не будет хватать. Если раньше они в поте лица зарабатывали хлеб свой, да еще и сильным мира сего «отстегивали» на красивую жизнь, то сейчас их самих приходится кормить — за что, спрашивается?

Выходит, с одной стороны роботы, с другой клонированные организмы с заранее заданными свойствами, с третьей виртуальная реальность «матрицы», с четвертой наркотики, с пятой кодирование психики, а с шестой — личное бессмертие? А ведь планета наша — далеко не резиновая, кстати…

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Ладно, пока новые технологии нужного уровня не достигли, можно создать — временно, разумеется! — этот самый «прекариат», социальных «недочеловеков», сотни миллионов и даже миллиарды людей. Платить которым можно меньше, кормить, соответственно, хуже, а жить им покороче и почти не размножаться... Но это — паллиатив. А дальше-то что?

Война за ресурсы в духе «Безумного Макса»? Глобальные деградация и одичание? Создание дешевых электронных концлагерей и «параллельной реальности»? Или просто старый добрый геноцид всех и вся, а еще лучше — самогеноцид «недочеловеков» по всей планете?

Что ж, если так, то без масштабных натурных экспериментов здесь не обойтись. «Арабская весна» — один эксперимент, «Евромайдан» — другой эксперимент, «избрание Трампа» — третий эксперимент.

Вспомним, что за 45-го президента США было подано на 2 миллиона 869 тысяч голосов меньше (!), чем за Хиллари Клинтон. Лично мне The Donald куда симпатичнее, чем «Леди Вау», но почти три миллиона в минусе — это не случайность. Это демонстрация успешности и надежности новых информационных технологий, способных гарантированно давать нужный результат. Это «политическая генная инженерия» на основе больших баз данных — вот что это такое.

Эксперимент продолжается

Америке пообещали рабочие места, боевикам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) — бесконечно справедливый для всех «своих» халифат салафитского толка, Украине — «цэевропейское» процветание, где всегда полно смачной кавы и круассанов, ну а колонией для этого будет... Да вот же они, «москали»: «цэ ж таки негры», или в любом случае «небратья», чьи газ, нефть, земля и прочие богатства должны стать достоянием «гидных» та «свидомых» — ведь «разом нас багато».

Кто-то очень точно назвал «Правый сектор» (террористическая организация, запрещенная в России) и прочих «кастрюлеголовых майдаунов-свидомитов» — «салофитами», то есть «растениями из сала»... Что салафиты, что салофиты — те и другие спокойно режут головы, рубят руки и ноги своим «врагам». Каким врагам? Любым. Кто не с ними, тот против них. Правда, оружия, боеприпасов, денег и всего прочего, необходимого для «джихада» или, там, «антитеррора», ни те, ни другие производить не в состоянии, ибо — «прекариат», или «онижедети»… Ну, ничего — экспериментаторы помогут подопытным.

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Словом, все идет к тому, что эксперименты подобного рода будут продолжаться. Они будут становиться все более массовыми и бесчеловечными, поскольку «проблемы негров шерифа не волнуют» — у него свои проблемы, которые он за всю свою жизнь привык решать вполне определенным способом. В том числе, чужими руками. Кольтом и добрым словом.

Поэтому — не удивляйтесь деградации США и «коллективного Запада» в целом. Не думайте, что он так внезапно заразился «украинством». Само «украинство» — бледная тень или, вернее, блеклое отражение принципов «свободы, равенства и братства» в их традиционном «западном» понимании и применении.

В политике есть такой формат: «без галстуков». Теперь будет еще и «без масок».