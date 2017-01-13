В Петербурге задержали педофила, развращавшего 13-летнюю девочку

Санкт-Петербург, 13 января. Петербуржца, развращавшего 13-летнюю девочку, задержали в Красногвардейском районе города.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 5 декабря прошлого года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в квартире дома на проспекте Наставников в отношении девочки 2003 года рождения.

Задержан и изобличен в совершении преступления 34-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 131 ч. 4 п. «б», 132 ч. 4 п. «б» УК РФ. Подробности происшествия не сообщаются.