FAN-TV Лента новостей
СМИ: Чайка и Бастрыкин попросили у президента 27 млрд рублей на жилье сотрудникам
Экономика

СМИ: Чайка и Бастрыкин попросили у президента 27 млрд рублей на жилье сотрудникам

Сегодня 9:01
1534

СМИ: Чайка и Бастрыкин попросили у президента 27 млрд рублей на жилье сотрудникам

Москва, 13 января. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства для обеспечения сотрудников жильем.

Как сообщает в пятницу «Коммерсант», в адрес президента РФ поступило обращение, подписанное Чайкой и Бастрыкиным, с просьбой о «совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями». 

Согласно данным, озвученным в обращении, на получение квартир претендуют 3,690 тыс. работников прокуратуры, на что необходимо почти 19 млрд рублей. В среднем в виде социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство дома среднестатистической семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно по 5 млн руб. 

В СК РФ на получение квартир претендуют 3,800 тыс. человек. Для этого необходимо 7,6 млрд рублей. 

Как уточняет издание, при уходе из прокуратуры или СК РФ сотрудники обязаны сдавать служебное жилье. В ведомствах подчеркнули, что норма закона о предоставлении жилья в собственность на практике не работает. По факту, других видов обеспечения прокуроров и следователей квартирами за счет бюджета на данный момент не предусмотрено. Поэтому Чайка и Бастрыкин решили выйти с инициативой внести в законодательство изменения, дающие их подчиненным право на получение «единовременной социальной выплаты» на покупку квартиры или строительство дома за счет бюджета.

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Майданизация планеты: от политики «без галстуков» — к политике «без масок»

Сегодня 9:43
93

Сирия новости 13 января 2017 7.00: в Дамаске – теракт и ракетный обстрел, в Идлибе ВКС РФ прицельно бьют террористов, в Хасаке ИГ распинает людей

Сегодня 7:03
712

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Сегодня 3:07
321

Сирия новости 12 января 2017 22.30: САА готовится освободить Аль-Баб от ИГ, командир ССА уничтожен в Даръа

Вчера 22:30
895

Российские гандболисты обыграли Японию в стартовом матче ЧМ-2017 во Франции

Вчера 21:24
184
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу рассказал про главное оружие России в XXI веке

10:13

Шойгу призвал к военному развитию России с учетом обострения ситуации в мире

10:12

Медведев призвал горнолыжные курорты Сочи открыть границы для туристов

10:10

Сирия возмущена авиаударом Израиля по Дамаску

10:05

Донбасс: в результате обстрелов ВСУ ранен ополченец ЛНР

10:00

В Петербурге ищут преступника, из-за которого мужчина едва не умер в Мариинской больнице

10:00

Заместитель бухгалтера "Печатного дворика" лишилась иномарки

9:54

Фермер, задолжавший миллион рублей, пропал в Ленобласти

9:52

Майданизация планеты: от политики «без галстуков» — к политике «без масок»

9:43

Соцсети требуют отправить в тюрьму камчатскую автоледи

9:40

Директор школы под Томском будет уволен после инцидента с заблудившимися детьми

9:38

Ракета-носитель «Союз» получит новый двигатель после аварии «Прогресса»

9:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу рассказал про главное оружие России в XXI веке
Читать
Закрыть