СМИ: Чайка и Бастрыкин попросили у президента 27 млрд рублей на жилье сотрудникам

Москва, 13 января. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства для обеспечения сотрудников жильем.

Как сообщает в пятницу «Коммерсант», в адрес президента РФ поступило обращение, подписанное Чайкой и Бастрыкиным, с просьбой о «совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями».

Согласно данным, озвученным в обращении, на получение квартир претендуют 3,690 тыс. работников прокуратуры, на что необходимо почти 19 млрд рублей. В среднем в виде социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство дома среднестатистической семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно по 5 млн руб.

В СК РФ на получение квартир претендуют 3,800 тыс. человек. Для этого необходимо 7,6 млрд рублей.

Как уточняет издание, при уходе из прокуратуры или СК РФ сотрудники обязаны сдавать служебное жилье. В ведомствах подчеркнули, что норма закона о предоставлении жилья в собственность на практике не работает. По факту, других видов обеспечения прокуроров и следователей квартирами за счет бюджета на данный момент не предусмотрено. Поэтому Чайка и Бастрыкин решили выйти с инициативой внести в законодательство изменения, дающие их подчиненным право на получение «единовременной социальной выплаты» на покупку квартиры или строительство дома за счет бюджета.