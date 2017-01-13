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Спасатели экстренно вывели более 350 пациентов из иркутской поликлиники
Происшествия

Спасатели экстренно вывели более 350 пациентов из иркутской поликлиники

Сегодня 8:58
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Спасатели экстренно вывели более 350 пациентов из иркутской поликлиники

Иркутск, 13 января. Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в поликлинике №15 Иркутска, откуда были эвакуированы более 350 пациентов.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области, около 9.30 по местному времени (04.30 мск) вспыхнул огонь в щитке физиокабинета поликлиники по улице Наполная.

Прибывшие на место спасатели и полицейские вывели из здания около 350 человек. На данный момент пожар локализован. Принимаются меры по устранению последствий пожара. С 16 января учреждение продолжит работу в штатном режиме.

Напомним, восемь человек эвакуировали из московского отеля из-за угрозы взрыва. 

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Алия Шарафутдинова
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