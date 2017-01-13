Стали известны дата и место похорон доктора Лизы

Москва, 13 января. Елизавету Глинку, известную как доктор Лиза, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом рассказали источники из окружения Глинки.

По предварительным данным, похороны состоятся в понедельник, 16 января.

Напомним, Глинка погибла при падении самолета Ту-154 Минобороны России. 25 декабря 2016 года борт, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. Газета.Ru писала, что останки доктора Лизы опознали благодаря ДНК-экспертизе.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд «Справедливая помощь» продолжит свою работу и после гибели доктора Лизы.