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Стали известны дата и место похорон доктора Лизы
Общество

Стали известны дата и место похорон доктора Лизы

Сегодня 8:46
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Стали известны дата и место похорон доктора Лизы

Москва, 13 января. Елизавету Глинку, известную как доктор Лиза, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом рассказали источники из окружения Глинки.

По предварительным данным, похороны состоятся в понедельник, 16 января.

Напомним, Глинка погибла при падении самолета Ту-154 Минобороны России. 25 декабря 2016 года борт, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. Газета.Ru писала, что останки доктора Лизы опознали благодаря ДНК-экспертизе.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд «Справедливая помощь» продолжит свою работу и после гибели доктора Лизы. 

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Алия Шарафутдинова
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